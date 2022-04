Einsatz wegen häuslicher Gewalt : Mann greift Polizei mit Wanderstöcken an – Polizei muss Pfefferspray und Taser einsetzen

Weiskirchen/Thailen In Weiskirchen im Ortsteil Thailen ist es am Sonntagmorgen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar gekommen. Die Polizei wurde gerufen – und musste sich dann selbst verteidigen.

Die Polizei bekam den Streit am Morgen von Personen im Umfeld des Ehepaares gemeldet. Der laute Streit zwischen dem Ehepaar sei auch handgreiflich geworden, bestätigte die Polizei Nordsaarland auf SZ-Nachfrage. Die Ehefrau hätte aber keine ärztliche Behandlung gebraucht. Ihr 48-jähriger Ehemann wurde von der Polizei nicht mehr in der Wohnung angetroffen, konnte aber im direkten Umfeld von den Beamten ermittelt werden.

Der psychisch auffällige Mann wurde im Anschluss an den Einsatz in ärztliche Unterbringung in das Krankenhaus in Merzig überstellt. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung und wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.