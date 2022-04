Pandemie in Zahlen : 121 neue Corona-Fälle im Landkreis

Masken sind immer noch ein guter Schutz gegen Corona. Foto: dpa/Boris Roessler

Merzig Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag 127 neue Corona-Fälle gemeldet. 35 Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig gezählt, 25 in Wadern, 14 in Mettlach, 17 in Beckingen, 16 in Losheim am See, zwei in Perl und 18 in Weiskirchen.