Vermehrtes Auftreten : 78-Jähriger in St. Wendel wird Opfer von Trickdiebstahl – Polizei warnt vor Dieben in Supermärkten

78-Jähriger in St. Wendel wird Opfer von Trickdiebstahl – Polizei warnt vor Dieben in Supermärkten

St. Wendel Am Mittwoch war ein 78-Jähriger in St. Wendel einkaufen. Er bezahlte mit seiner Kreditkarte. Doch als er den Supermarkt verlassen wollte, wurde er aufgehalten – und Opfer eines sogenannten Trickdiebstahls.

Ein 78-jähriger Mann ist in St. Wendel ausgeraubt worden – und das durch einen sogenannten Trickdiebstahl. Zum Überfall kam es in einem Supermarkt in der August-Balthasar-Straße.

Daraufhin verließen die Frau und der Mann den Supermarkt in Richtung eines Fast-Food-Restaurants in der Nähe. Erst dann stellte das Opfer fest, dass ihm der Mann seine Kreditkarte aus seiner Hemdtasche gestohlen hatte. Die Polizei in St. Wendel warnt vor weiteren solcher Taten und rät, Geldbeutel und Handtasche sicher zu verstauen. In letzter Zeit sei es immer wieder zu Diebstählen von Geldbeuteln oder Handtaschen im Bereich St. Wendel gekommen.