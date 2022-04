Nächtlicher Polizeieinsatz : Losheimer verprügelt seine Frau und Tochter – Auch eine Polizistin wurde verletzt

Polizei muss einschreiten: Vater schlägt auf Mutter und Tochter ein. Foto: dpa/Carsten Rehder

Losheim am See Mehrere Stunden war die Polizei in Losheim damit beschäftigt, einen Familienvater in den Griff zu bekommen. Der Mann wurde gewalttätig. Die Tochter rief die Polizei.

Ein Mann aus Losheim hat in der Nacht auf Mittwoch, 6. April, seine Wut an seiner Familie ausgelassen. Er schlug auf seine Frau ein. Und auch die Tochter geriet zwischen die Fronten, berichtet ein Waderner Polizeisprecher. Kurz vor Mitternacht rief die 19-Jährige bei der Wache an und meldete: Der betrunkene Papa schlage Mama.

Sofort machten sich Beamte auf den Weg nach Losheim. Der 47-Jährige hatte seine Partnerin (43) mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als die Tochter dazwischenging, um den Streit zu schlichten, bekam sie ebenfalls Prügel ab.

Auch als die Ermittler in der Wohnung auftauchten, wollte sich der Mann nicht beruhigen. Im Gegenteil: Er bedrohte die Polizisten und beschimpfte sie. Er ballte die Fäuste und knallte den Fahndern die Tür zu.

Die Beamten sprachen ihm gut zu. Doch das half nichts. Sie mussten Kollegen aus Merzig sowie Helfer der Operativen Einheit rufen. Und auch dann hatten sie mit vereinten Kräften alle Mühe, den völlig aufgebrachten Familienvater in Zaum zu halten. Sogar als es gelang, ihm Handschellen anzulegen, wehrte er sich nach Leibeskräften. Er spuckte nach der Polizei. Jetzt musste sogar eine Spuckschutzhaube her. Bei seiner Attacke verletzte er zudem eine Polizistin. Die 25-Jährige der Waderner Dienststelle erlitt leichte Blessuren.

Unterdessen kam der Vater in eine Klinik, um zu untersuchen, wie viel er getrunken hatte. Außerdem verbrachte er den Rest der Nacht dort. Danach sollte er in einer Psychiatrie untergebracht werden.