Unglück am späten Abend : Feuer in Sulzbacher Miethaus: Bewohner können nicht zurück – und das war wahrscheinlich der Auslöser (mit Bildern)

Foto: Pascal Altmayer/freiwillige Feuerwehr im Regionalverband Saarbrücken 21 Bilder Wohnhausbrand in Sulzbach richtet großen Schaden an

Update Sulzbach Hoher Schaden ist bei einem Brand in einem Sulzbacher Wohnhaus entstanden. Die Feuerwehr war bis 6 Uhr am Dienstagmorgen im Einsatz. Das Gebäude ist vorerst nicht zu bewohnen. Was jetzt mit den Mietern ist.

Ein folgenschwerer Brand hat am späten Montagabend, 11. April, für einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr in Sulzbach gesorgt. Demnach ereignete sich das Unglück in der ersten Etage. Die Flammen griffen auch aufs Dachgeschoss über.

Wie eine Polizeisprecherin am frühen Morgen auf SZ-Anfrage berichtet, mussten die sechs Bewohner das Gebäude verlassen. Niemand soll bei dem Unglück verletzt worden sein.

Allerdings entstand durch den Brand und das Löschwasser erheblicher Schaden. Die Ermittler gehen nach ersten Schätzungen von 3000 000 Euro aus. Auch das Erdgeschoss ist in Mitleidenschaft gezogen.