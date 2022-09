Polizei sucht Zeugen : Zeuge schildert halsbrecherisches Rennen auf der A623 bei Saarbrücken

Saarbrücken Zwei Autofahrer sollen sich ein Rennen auf der A623 zwischen Saarbrücken und Friedrichsthal geliefert haben. Nach Polizei-Angaben kam es zu gefährlichen Überholmanövern bei viel zu hohem Tempo. Was bislang bekannt ist.

Ohne Rücksicht auf Verluste haben sich zwei Autofahrer auf der A623 ein Rennen geliefert. Das meldet ein Quierschieder, der zu jenem Zeitpunkt selbst auf der Strecke unterwegs war und dadurch in arge Bedrängnis gebracht worden sein soll. Nach Angaben eines Sulzbacher Polizeisprechers soll sich die illegale Rallye am Samstagabend, 24. September, zugetragen haben. Demnach waren die mutmaßlichen Täter kurz vor 20 Uhr viel zu schnell zwischen Saarbrücken -Herrensohr und Friedrichsthal unterwegs.

VW-Golf rast an Zeugen mit hohem Tempo vorbei

Wie der 37 Jahre alte Zeuge berichtet, sei er plötzlich von einem VW-Golf überholt worden. Dieser sei regelrecht an seinem Wagen vorbeigeschossen. Er schätzt, dass die schwarze Karosse mit 140 Stundenkilometern unterwegs gewesen war. In diesem Bereich gilt Tempo 100.

Kurz darauf sei der Golf-Fahrer vor dem Fahrzeug des Quierschieders wieder eingeschert, so dass dieser in die Eisen steigen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Doch damit war die Gefahr noch nicht gebannt. Es sei ein weiterer Raser gefolgt. Der heizte mit seinem dunklen Audi-A-4 sogar mit 160 Sachen hinterher, überholte den Unbeteiligten und den Golf vor ihm.

Verkehrsrowdys auf A623: Polizei sucht Zeugen

Jetzt setzte der Golf-Fahrer zum Angriff an und soll den Audi rechts überholt haben. Dann steuerte der Audi-Fahrer sein Auto so, dass er beide Fahrstreifen blockierte, um anscheinend weitere Überholaktionen seinen Konkurrenten zu vereiteln. So sollen beide das Rennen über die Autobahn fortgesetzt haben.