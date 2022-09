Vorfall auf dem Saarbrücker Rastpfuhl : Zwei Unbekannte brechen bei 90-Jähriger ein und verletzen sie schwer – doch die wehrt sich heftig

(Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Silas Stein

Saarbrücken In der vergangenen Nacht sind zwei unbekannte Männer in die Wohnung einer 90-Jährigen eingebrochen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

Zwei unbekannte Männer sind in der vergangenen Nacht gegen 2.15 Uhr in der Hochwaldstraße auf dem Saarbrücker Rastpfuhl in eine Wohnung eingebrochen. Wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Mittag mitteilte, durchsuchten die beiden Männer gerade die im ersten Stockwerk gelegene Wohnung, als sie auf die 90-jährige Eigentümerin der Wohnung trafen. „Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung der Tatverdächtigen mit der sich heftig wehrenden und um Hilfe rufenden Seniorin“, teilte der Sprecher mit.

Lesen Sie auch Vorfall in Völklingen : Fahrer stiehlt wertvolle Pakete von Kunden und entsorgt den Rest

90-jährige Frau aus Saarbrücken wehrt sich heftig gegen Einbrecher

Die beiden Einbrecher, die nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ebenfalls verletzt wurden, ließen von ihrem Opfer ab und flüchteten daraufhin – vermutlich ohne Beute – in unbekannte Richtung. Die schwer verletzte Frau brachte sich daraufhin bei Nachbarn in Sicherheit und wird momentan in einem Krankenhaus behandelt.

Foto: dpa/Johannes Neudecker 53 Bilder Das sind die gefährlichsten Städte und Gemeinden im Saarland (mit Bildergalerie)