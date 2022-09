Tankbetrug in Otzenhausen : Kennzeichen war vorsorglich schon abgeklebt

Foto: dpa/Carsten Rehder

Otzenhausen Zu einem Tankbetrug ist es am Freitag um 7.15 Uhr an der ED-Tankstelle in Otzenhausen gekommen. Die beiden noch unbekannten männlichen Täter fuhren mit einem blauen Fiat Stilo (Limousine) auf das Tankstellengelände und betankten ihr Fahrzeug mit 48,47 Liter Super 95. Das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichenschild war teilweise mit Isolierband abgeklebt und somit weitestgehend unkenntlich gemacht – lediglich die St. Wendeler Kreiskennung war eindeutig ablesbar, teilt ein Polizeisprecher mit.