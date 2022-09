Zuletzt Brand in Wohnhaus gelegt : Helfer bedroht – wie Mutter und Sohn in Wadern die Polizei einen Tag lang in Schach halten

Mehrfach musste die Polizei in Wadern zu einer Familie ausrücken. (Symbolbild) Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Wadern In einem brennendem Wohnhaus in Wadern sind noch Menschen: Diese Meldung löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Doch das war nur einer von mehreren im Zusammenhang mit der betroffenen Familie. Denn die Polizei musste am Donnerstag gleich mehrmals anrücken.