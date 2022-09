Feuerwehreinsatz in Kleinblittersdorf : Fritteuse fängt Feuer – Nachbarn löschen Küchenbrand

Das Fett wird zu heiß und schnell hat es Feuer gefangen – immer wieder müssen Feuerwehrleute zu Küchenbränden ausrücken. Eine Frau aus Kleinblittersdorf hatte Glück – ihre Nachbarn waren Experten der Brandbekämpfung.

Eine Frau hat am Donnerstag die Feuerwehr alarmiert. In ihrer Küche war ein Brand ausgebrochen. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr Kleinblittersdorf am Freitag mit. Demnach brach das Feuer gegen halb neun Uhr am Abend aus.