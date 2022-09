Psychischer Ausnahmezustand : Bewaffneter Mann legt Feuer in Wadern: Polizei und Feuerwehr dringen in Haus ein

Großeinsatz in Wadern: Mann verschanzt sich in brennendem Haus. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Update Wadern Am Donnerstag sind Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz im Waderner Stadtteil Löstertal ausgerückt. In einem psychischen Ausnahmezustand hatte ein Mann in einem Haus ein Feuer gelegt und anschließend die Einsatzkräfte mit einem Messer bedroht.

Zu einem Hausbrand ist die Feuerwehr in Wadern am Donnerstagnachmittag, 22. September, ausgerückt. Nach Angaben von David Olmscheid von der Feuerwehr waren seine Kollegen kurz vor 15 Uhr wegen eines Einsatzes im Löstertaler Ort Oberlöstern alarmiert worden. Dort hatte ein Mann in einem Haus ein Feuer gelegt. Er soll sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, soll der Mann vor ihnen mit einem Messer „herumgefuchtelt“ haben.

Feuerwehr und Polizei holen Mann aus Haus in Wadern