Im Treppenbereich zum Saarufer : Nahe Rabbiner-Rülf-Platz: Staatsschutz ermittelt wegen Z-Symbolen und Hakenkreuz in Saarbrücken

An einer Wand im Treppenbereich zum Saarufer entdeckte der Zeuge am Montag am Rabbiner-Rülf-Platz in Saarbrücken zwei Z-Symbole und ein Hakenkreuz. Nach der Meldung an die Polizei hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Nach Auskunft des Landespolizeipräsidiums am Freitagmorgen liegen allerdings noch keine Erkenntnisse auf die Täter vor.