Feuerwehreinsätze : Straße überflutet, Kirchturmspitze gebrochen, Bäume umgestürzt: Das stellte Sturmtief Nasim im Saarland an

Straße überflutet, Kirchturmspitze gebrochen, Bäume umgestürzt: Das stellte Sturmtief Nasim im Saarland an

St. Wendel/Nohfelden/Nonnweiler Die Unwetterwarnung vom Vortag ließ Schlimmes ahnen. Die Rettungskräfte im Saarland richteten sich auf arbeitsreiche Stunden ein. Was der starke Wind und Dauerregen anrichteten.

Zuletzt hatte ein Sturmtief im Februar über dem Saarland gewütet. Damals sorgte Antonia landesweit für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks (THW). Und nun folgte eine neue Unwetterwarnung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach rechnete am Donnerstag, 7. April, in den Höhenlagen mit orkanartigen Böen. Diese erreichen bis zu 115 Stundenkilometer. Schuld daran: das Sturmtief Nasim.