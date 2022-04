Feuerwehr in der Gemeinde Nohfelden im Einsatz : Sturm beschädigte Kirchturmspitze

Die Kirchturmspitze in Bosen ist beschädigt. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle ab. Foto: Daniel Gisch/Daniel Gisch/Feuerwehr

Nohfelden Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Donnerstag um 11.13 Uhr zu einem Sturmschaden an einem Gebäude in der Flurstraße in Bosen alarmiert worden. Das berichtet ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Kirche in Bosen Foto: Daniel Gisch/Daniel Gisch/Feuerwehr