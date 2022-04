Ein Fahrer, zwei Unfälle in der Buchschacher Straße : In Riegelsberg zwei Unfälle gebaut und weitergefahren

Riegelsberg Möglicherweise hatte 86-Jähriger Gesundheitsproblem.

Gleich zwei Mal mutmaßlich Fahrerflucht beging ein 86-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 6.40 Uhr in der Buchschacher Straße in Riegelsberg. Die Polizei ergänzt in ihrem Bericht aber auch: „Möglicherweise führten gesundheitliche Gründe zum Verhalten des Mannes.“