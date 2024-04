Polizei hat bereits einen Verdacht Saarbrücker Schule nach Brandstiftung evakuiert

Schreck für die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftschule Bellevue in Saarbrücken am Freitagmorgen: Nach Angaben der Polizei löste dort gegen 10.37 Uhr - also zu Beginn der vierten Stunde herum - die Brandmeldeanlage einen Feueralarm aus. Das rief die Berufsfeuerwehr Saarbrücken auf den Plan.