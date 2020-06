Ausflugtipp : Affen, Füchse und etliche komische Vögel

Einer der Berberaffen zeigt seine Zähne. Die Primaten sind Pflanzenfresser, bekommen in Freisen viel Gemüse und Obst. Ihre Lieblingsspeisen sind Bananen. Derzeit leben hier an den kahlen Bäumen (Foto unten) 16 Exemplare, davon zwei Jungtiere. Foto: Thomas Reinhardt

Freisen Tierische Begegnungen: Wir haben uns im Naturwildpark Freisen bei Jörg Broszeit und seinem Team umgesehen.

Auf und unter den großen, kahlen Bäumen bei den Berberaffen ist immer was los. Einige schlafen oder dösen, andere klettern die Stämme hoch oder springen von Ast zu Ast. Plötzlich wird es laut. Zwei der Tiere sind aneinander geraten, mit lautem Geschrei macht ein Exemplare aus der Familie der Meerkatzenverwandten einem anderen klar, wer hier das Sagen hat. Der Unterlegene zieht sich knurrend an einen anderen Platz zurück.

Der Naturwildpark im Nordsaarland ist rund 30 Hektar groß und besteht seit August 1999, erzählt Besitzer Jörg Broszeit, der die Tiere zusammen mit seinem Sohn Kai betreut. „Wir sind ein Ausbildungsbetrieb mit acht Festangestellten sowie Aushilfen“, so der 61-Jährige. „Ein Teil des Futters für die Tiere bauen wir selbst an und ernten es, Spezialfutter wie Flechten und so kaufen wir zu.“

Ein breit angelegter Rundweg führt durch das Gelände an einem Südhang. Da kann man sich die Tiere in aller Ruhe und oft aus nächster Nähe ansehen. Nur einige Areale seien zum Schutz der Tiere eingezäunt, so Broszeit, auf Betongehege habe man verzichtet, setze lieber auf natürliche Materialien. Hasen und Kaninchen wuseln herum, Ziegen und Zaggelschafe grasen auf den Wiesen. Die Besucher können Gänse, Schwäne, Enten, Kraniche, Störche und Reiher beobachten, ebenso Esel, Pferde, Rot-,

Damm- und Sikawild. Auch Wapitis, Kängurus und Elche gibt es hier. Beliebt sind die putzigen Waschbären, die keine Scheu haben, etwas mehr Geduld braucht man, um die Füchse zu Gesicht zu bekommen. Bunt und zuweilen laut geht es im Gehege der Waldrappen zu. Das sind gänsegroße Ibis-Vögel mit sichelförmigen roten Schnäbeln. Apropos Vögel. Hauptattraktion im Naturwilpark Freisen sind die täglichen Flugschauen in der Falknerei. Hier kann man die Jagdeigenschaften von Greifvögeln wie Adler, Geier, Falken, Uhus oder Eulen bestaunen.