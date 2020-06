Info

Fast drei Monate war der Ferienpark von Center-Parcs am Bostalsee wegen der Corona-Krise von der Außenwelt abgeschnitten. In dieser Zeit hat tierischer Nachwuchs auf dem Kinderbauernhof das Licht der Welt erblickt. „Wir hatten jeden Tag zu tun, haben die Tiere gefüttert und alles sauber gemacht“, berichtet Rick Smeets, der für die Grünanlagen im Park zuständig ist. Die Tiere, so Smeets weiter, benötigen viel Pflege. Schmuseeinheiten, wie das Streicheln, sei momentan nicht möglich. Noch etwas verschlafen wirkend, schaut sich ein junges Lämmchen um. Noch liegt ein kleines Meerschweinchen unter der Holzpalette. Als Nestflüchter sind die Meerschweinchen sehr schnell in ihrer körperlichen Entwicklung. Auch die Ziegenfamilie hat einige Zicklein an Zuwachs bekommen. „Innerhalb unserer Parks tauschen wir hin und wieder die Tiere aus“, erklärt der technische Leiter, Lars Corpataux. Umgestellt hat der Ferienpark nun auf Stallhasen, wobei es noch am Nachwuchs mangelt. „Aber die Hasen arbeiten dran. Wir haben jetzt einen Rammler im Stall drin, der frisches Blut reinbringen soll“, sagt Smeets. Weiter zum Hühnerstall: Erstmals ist ein Küken geschlüpft und macht es sich im ausrangierten Babybett bequem. Zudem haben Kinder die Möglichkeit, mit den Ponys ein paar Runden zu drehen.