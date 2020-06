Ferienprogramm für Saarwellingen : In diesem Corona-Sommer geht es viel raus in die Natur

Das Saarwellinger Schlossfest samt seinen Aktionen für Kinder wie dem Bastelworkshop (unser Archivfoto) fällt in diesem Jahr zwar Corona zum Opfer, dafür bietet aber das Sommer-Erlebnis-Programm die ganzen Ferien über einen „Kreativen Donnerstag“. Foto: Oliver Morguet

Saarwellingen Mit einer Dschungeltour startet die Gemeinde Saarwellingen in ihr Sommer-Erlebnis-Programm, bei dem vieles anders ist als in den Jahren zuvor.

Zum Auftakt des Saarwellinger Ferienprogrammes machen sich am Dienstag, 7. Juli, Sechs- bis Zwölfjährige mit dem Umweltpädagogen Guido Geisen in den Wäldern rund um Saarwellingen auf die Suche nach den Tieren und Pflanzen des Jahres. Angeboten werden zwei Termine, von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist die Wassertretanlage der Hoxbergalm.

Eine Woche später, am Dienstag, 14. Juli, führt eine Radtour für Acht- bis 15-Jährige zur Kinder- und Jugendfarm nach Saarlouis-Roden. Dort können die Teilnehmer mit den Tieren auf Tuchfühlung gehen oder sich auf dem Abenteuerspielplatz austoben. Bei der Radtour selbst wird nicht der schnellste Weg gewählt, vielmehr sollen die Kinder und Jugendlichen auch die Umgebung von Saarwellingen etwas besser kennen lernen. Weiterer Termin: Dienstag, 21. Juli. Das Ganze findet jeweils von 13 bis 18 Uhr statt, Treffpunkt ist das Haus der Jugend.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Ferienprogramme : Sommerferienplan mit Sinn und Abstand

Natur erleben steht auch am Mittwoch, 15. Juli, bei einer Wanderung auf dem Tierkundeweg mit Quiz im Mittelpunkt. Der Tierkundeweg Reisbach ist ein Teilstück der Mühlenbach-Schluchtentour. Während des Weges kommen die Sechs- bis Zwölfjährigen an zahlreichen Infotafeln zu heimischen Tierarten vorbei, und vielleicht begegnen sie dabei auch dem einen oder anderen Waldbewohner. Weiterer Termin: Mittwoch, 29. Juli. Gewandert wird jeweils 14 bis 17 Uhr. Treffpunkt: Wanderparkplatz am Milanweg in Reisbach.

Zum Abschluss des Themas steht am Dienstag, 11. August, ein Walderlebnistag auf dem Programm. Mit themenbezogenen Spielen und Kreativangeboten können Sechs- bis Zwölfjährige den Wald mit allen Sinnen erleben und genießen. Treffpunkt ist um 14 Uhr die Kapelle am Rotwäldchen in Saarwellingen; Dauer: rund drei Stunden.

Am Dienstag, 28. Juli, stehen auf dem Schulhof der Grundschule Reisbach ein Inlineskat-Sicherheitstraining (8 bis 10 Uhr) sowie ein Einsteigerworkshop Skate-/Longboard für Anfänger (10 bis 12 Uhr) auf dem Programm. Inlineskates oder Skateboard, Sicherheitskleidung und Helm sind mitzubringen, können nach Absprache aber auch gestellt werden. Sportlich wird es auch beim „Abenteuer Angeln“ für Neun- bis 14-Jährige am Mittwoch, 5. August, 15 bis 18 Uhr, auf der Weiheranlage „August Kaub“ und am Mittwoch, 12. August, 14 bis 16 Uhr, beim BMX-Schnuppertraining für Kinder ab acht Jahren auf der BMX-Anlage am Römerpark, Bahnhofstraße 121, Saarwellingen.

Unter dem Motto „Kreativer Donnerstag“ gibt es die ganzen Ferien über Bastelangebote im Rathaushof vor dem Haus der Jugend. Um die Abstandsregelungen einzuhalten, gibt es immer zwei Termine, von 13.45 bis 15.45 und von 16.15 bis 18.15 Uhr. Auf dem Programm stehen: Weben ohne Rahmen (9. Juli), Filzen (16. Juli), Sockenwürmer (23. Juli), Vögel aus Tannenzapfen (30. Juli), Filzen (6. August) und Bilder aus Recycling-Materialien gestalten (13. August).

Die Pfarrgemeinde Saarwellingen steuert drei Angebote bei: einen Fotoworkshop für Kinder ab acht Jahren (7. bis 9. Juli, 9 bis 12 Uhr), einen Zirkusworkshop für Kinder ab sechs Jahren (6. bis 8. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr, und Freitag, 10. Juli, 10 bis 13 Uhr) sowie Bibeltage für Kinder ab sechs Jahren (12. bis 14. August, je von 10 bis 13 Uhr). Eine Teilnahme an Einzeltagen ist nur beim Zirkusworkshop möglich.

„Es gibt keine reguläre Ferienbetreuung. Fahrten, Lager und offene Veranstaltungen finden nicht statt. Besonders traurig ist das für die beliebten Spielplatzfeste, das Schlossfest, die Familienfahrten oder auch die Familienwanderung mit Tieren“, bedauert die Gemeindejugendpflege in ihrem Vorwort zum Programm. „Trotzdem ist es in Abstimmung mit dem Kreisjugendamt und dem Ordnungsamt gelungen, einige kurzweilige, kreative oder auch sportliche Veranstaltungen zu organisieren.“

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung verbindlich. Da es vermutlich bei allen Angeboten mehr Interessenten als freie Plätze geben wird, appelliert die Gemeindejugendpflege an die Eltern, Kinder bei Nichtteilnahme abzumelden. Die Kosten in Höhe von je geringen Eurobeträgen sind vor Ort zu entrichten. Die Kinder und Jugendlichen müssen eine Maske mitbringen.