Pop-Musik : Frischer britischer Pop trifft auf lang erwarteten Soul

Die Popgrößen Ellie Goulding und Lianne La Havas veröffentlichten ihre Alben am gleichen Tag.

Zwei britische Popstars haben am gleichen Tag neue Alben veröffentlicht: Ellie Goulding und Lianne La Havas. Für Goulding ist „Brightest Blue“ (Polydor/Universal ✮✮✮✮) ihr viertes Album. Es besteht aus zwei Teilen: „Brightest Blue“ (!) und „EG.0“. Mithilfe zahlreicher Songschreiber und Produzenten hat sie 18 Songs aufgenommen – die digitale Albumversion hat mit „Sixteen“ noch einen 19. in petto. Ein paar weniger hätten es auch getan, denn so zieht sich das Ganze arg in die Länge. Im ersten Teil ist sie auf sich allein gestellt und liefert gute Popsongs ab; im zweiten Teil sind es Duette (unter anderem mit Diplo), mit denen sie auf den Mainstream schielt, aber dadurch einen großen Teil ihrer Eigenständigkeit über Bord wirft. Kurz gesagt: Teil eins ist eindeutig spannender.