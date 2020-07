Neues Album : The Jayhawkes sorgen für Gänsehaut

Alle vier Band-Mitglieder haben für das neue Werk Songs geschrieben.

✮✮✮✮✮✮ Mit ihrem Album „XOXO" hat die Band ein weiteres Meisterstück geschaffen.

Jene beiden – alle weiteren Veröffentlichungen dieser beeindruckenden Karriere überstrahlenden – Meisterwerke heißen „Hollywood Town Hall“ (1992) und „Tomorrow The Green Grass“ (1995). Jeder Verehrer schillernder Americana hält sie in Ehren – und es gibt sogar Menschen – zu denen sich auch der Rezensent zählt – die diese beiden The Jayhawks-Blaupausen sogar den besten Wilco-Alben vorziehen. Als Parallele zu Wilco ist indes zu bemerken, dass der Output der letzten zehn, zwölf Jahre mit dem Frühwerk nicht mehr mithalten konnte.

Aber nun das hier: ein Album, das an die frühen Geniestreiche anknüpft! Obwohl (oder gerade?), weil dieses seltsam betitelte Werk einen ganz neuen Ansatz verfolgt. Songhandschriftliche Demokratie war angesagt. Alle vier Band-Mitglieder sollten endlich aus dem Schatten des großen Gary Louris treten.

Und wie sie das tun! Keyboarderin Karen Grotberg trägt mit den bezaubernden, emotional ungemein dichten Balladen „Ruby“ und „Across My Field“ zwei Höhepunkte bei, die sie auch gleich selber (ganz köstlich) singt. Beide Songs werden via Pedal Steel des begnadeten Eric Heywood mit Country-Feeling aufgeladen. Für weitere Veredelung sorgt John Jackson’s famoser Geigenstrich. Doch zurück zur Band: Bassist Marc Perlman verfasste „Down To The Farm“ und bei ihm entstand ebenfalls The Jayhawks-Untypisches, auch er singt höchstpersönlich die Lead Vocals – und im Teamplay mit seinen kongenialen Mitstreitern entstand eine Glanztat an (Gesangs-)Raffinesse, Leichtigkeit und Lieblichkeit. Schlagzeuger Tim O’Reagan ist für die rockigeren Tracks zuständig. „Society Pages“ gleitet mit psychedelischem Flair auf der ergiebigen R.E.M./Sonic Youth-Schiene, „Looking Up Your Number“ überzeugt wiederum als magischer Rock-Upgrade eines Leisetreter-Stückes der Marke Elliott Smith.

