Neues von Neil Young : Potenzieller Kandidat zum Jahreshighlight

✮✮✮✮✮✮ Neil Young hat sein sehr persönliches Album „Homegrown“ veröffentlicht.

Packen wir’s an: „Separate Ways“ steht mit seiner feisten Bass-Linie (Tim Drummond!) und seiner schluchzenden Steel Guitar (Ben Keith!) in der Tradition des „Harvest“-„Gassenhauers“ „Old Man“ und ist unüberhörbar ein Trennungslied. Viel Schmerz schwingt hier mit. Das Mundharmonika-Solo am Ende ist pure Sehnsucht. Man versteht des Meisters Beweggründe so etwas Intimes erst einmal beiseite zu legen… Das famose „Try“ wird von Emmylou Harris’ Duett-Stimme geadelt. Für den kurzen Fluchtversuch „Mexico“ setzte sich Young ans Klavier. Zeilen wie „Ooh, the feeling’s gone / Why ist it so hard to hang on / to your love?“ sprechen Bände. „Love Is A Rose“ addiert sich schon beim Erstkontakt mühelos zu den geliebten klassischen Gitarren/Mundharmonika-Balladen.