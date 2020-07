Indie : Drei Frauen für Geschlechtergleichheit

✮✮✮✮✮ Dream Wife mischen mit ihren neuen Album die Indie-Szene auf.

Nun aber zur Musik: Was haben die drei Musikerinnen wieder wunderschöne Lieder geschrieben. Und dann auch noch abwechslungsreiche. Sie können hohes Tempo („So When You Gonna...“), mittleres Tempo („Hasta La Vista“) und langsames Tempo („U Do U“). Mal klingen sie kindlich-wild („Sports!“, „Homesick“), mal poppig-einlullend („Hold On Me“) und mal smart und bestimmt („After The Rain“). Denn so stürmisch ihr Album mit dem frechen Twang-Gitarren-Feuerwerk „Sports!“ beginnt, so nachdenklich und politisch endet es mit „After The Rain“, einem Statement für die Selbstbestimmung von Frauen. Niemand sollte ihnen vorschreiben, was sie mit ihrem Körper machen und was nicht – auch nicht in Bezug auf das viel diskutierte Thema Abtreibung. Dream Wifes Position ist eindeutig: „It‘s my choice, my life / It‘s my will, my sacrifice / It‘s my body, my right / Not for others to decide / Not for other to decide“. Seltsam, dass dies im 21. Jahrhundert überhaupt noch so deutlich artikuliert werden muss.