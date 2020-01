Handball-Oberliga : Traum-Debüt für Neuzugang Yulia Kucerova bei den HF Köllertal

Püttlingen 29-Jährige wird mit neun Treffern zur erfolgreichsten Torschützin. Remis gibt Handballerinnen Selbstbewusstsein im Kampf gegen den Abstieg.

Der Handball-Oberligist HF Köllertal hat am Samstag einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt. Der Tabellenvorletzte kam bei der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam zu einem 22:22 (11:10). „Wir haben gut gespielt, und mit dem einen Zähler kann ich gut leben“, sagte HF-Trainer Markus Berndt nach dem Remis beim Tabellensechsten.

Torfrau Alexandra Deutgen hielt den Saarländerinnen das Unentschieden fest. Elf Sekunden vor dem Ertönen der Schluss-Sirene parierte sie einen Siebenmeter von Laura Winter. Daneben feierte ein Neuzugang im Köllertaler Dress ein Traumdebüt: Yulija Kucerova war in ihrem ersten Spiel für den Oberligisten mit neun Treffern gleich die beste Schützin ihres Teams, knapp vor Teamkollegin Admira Zvekic (acht Tore).

Die 29-jährige Rückraum-Akteurin Kucerova spielte zuletzt für den tschechischen Erstligisten SHK Veselí nad Moravou. Zuvor war sie in ihrer Heimat Slowenien für mehrere Clubs auch auf internationalem Parkett im Einsatz. „Sie ist eine große Bereicherung“, freut sich Berndt. Kucerova kam vor Kurzem ins Saarland, weil ihr Mann Hennadi Kucher beim Saarlandligisten SGH St. Ingbert spielt. Dies bekamen auch die HF mit, die sich schließlich die Dienste der erfahrenen Akteurin sichern konnten.

Dass diese in Ottersheim spielberechtigt war, kam für den Club gerade recht. Denn der Kader war vor dem Gastspiel beim Tabellensechsten erneut dünn. Bis auf die mit einer Schulterblessur noch angeschlagene Veronika Schröder saßen dort auf Seiten der HF ausnahmslos Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft (Bezirksklasse) auf der Bank.

Am Samstag um 18 Uhr empfängt der Abstiegskandidat im Püttlinger Trimm-Treff den Tabellenzehnten TSG Friesenheim. Danach stehen die Kellerduelle in Waldsee (8. Februar) und bei Schlusslicht SF Budenheim (15. Februar) an. „Aus diesen drei Partien wollen wir mindestens vier Punkte holen“, sagt Berndt.