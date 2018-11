später lesen Ringer-Bundesliga Topduell und Derby in der Bundesliga Südwest Teilen

Am drittletzten Kampftag der regulären Saison steht in der Ringer-Bundesliga Südwest an diesem Samstag (19.30 Uhr) das Topduell zwischen Spitzenreiter TuS Adelhausen (22:0 Punkte) und dem KSV Köllerbach (20:2) an. red