Zweifel am Gelingen dieser Mission hat Groener nicht. „Es ist nicht die Frage, ob wir in der Weltspitze ankommen, sondern nur wann und wie“, sagt der Bundestrainer vor dem EM-Auftakt gegen Titelverteidiger Norwegen an diesem Samstag (15 Uhr/Eurosport) in Brest.

Für Groener ist es das Turnierdebüt mit den deutschen Frauen, die immer noch auf den ersten kontinentalen Titel und seit Silber bei der EM-Premiere 1994 auch auf eine Medaille warten. „Die deutschen Frauen könnten mehr aus ihrem Potenzial machen“, sagt Groener. Um gegen die hochkarätige Konkurrenz zu bestehen, hat er seinen Spielerinnen vor allem Selbstvertrauen und Lockerheit eingeimpft.