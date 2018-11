später lesen Biathlon-Weltcup Mixed-Staffeln sollen direkt voll angreifen Teilen

Twittern







An diesem Sonntag starten die Biathleten traditionell mit den Mixed-Rennen in die WM-Saison. Der Deutsche Skiverband nominierte für die Single-Mixed-Staffel Franziska Hildebrand und Erik Lesser. Danach greifen in der Mixed-Staffel Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Vanessa Hinz und Denise Herrmann an. sid