später lesen 3. Fußball-Liga 0:5 – FCK blamiert sich in Haching, Frontzeck vor Aus Teilen

Twittern







Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss sich in der 3. Liga allämhlich in Richtung Anstiegskampf orientieren. Der FCK verlor am Freitagabend bei der Spvgg. Unterhaching nach einem teilweise indiskutablen Auftritt mit 0:5 (0:2). red