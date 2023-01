Damenbasketball : Saarlouis Royals wollen ins Pokalfinal-Turnier

Bei einem Sieg im bevorstehenden Pokalviertelfinale gegen die Panthers Osnabrück stünden die Basketballdamen der Saarlouis Royals im „Final Four“-Endturnier am 18./19. März (Symbolfoto). Foto: dpa/Lukas Schulze

Saarlouis Für die Basketballerinnen des BC Saarlouis steht an diesem Mittwoch um 19 Uhr eines der bisher wichtigsten Spiele in dieser Saison an.

Der Damenbasketball-Bundesligist BC Saarlouis muss im Viertelfinale um den deutschen Basketball-Pokal bei Ligakonkurrent Panthers Osnabrück antreten. Der Sieger der Partie steht im „Final Four“, dem Pokal-Endturnier, das am 18./19. März über die Bühne gehen soll. „Das Final Four zu erreichen, war eines unserer Topziele der Saison“, sagt Royals-Vorstandsmitglied Thomas Mathieu, „wir wollen unbedingt gewinnen.“ Im Falle eines Sieges wollen sich die Saarlouiserinnen um die Ausrichtung des Pokal-Wochenendes bewerben.