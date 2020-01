Basketball : Die Aufholjagd beginnt mit Klarheit um Hahnemann

Saarlouis Saarlouis Royals beenden die Posse um den 28-Jährigen und erklären ihn auch offiziell zum Cheftrainer. Sonntag in Hannover.

Für die Basketballerinnen des BC Saarlouis beginnt an diesem Wochenende die Mission Aufholjagd in der Frauen-Bundesliga. Nach zwölf von 22 Saisonspielen haben die Royals als Tabellenletzter erst einen einzigen Sieg auf dem Konto – und damit schon zwei Siege Rückstand auf die rettenden Plätze neun und zehn, die derzeit vom BC Marburg und SV Halle belegt werden. Sind die Royals überhaupt noch zu retten?

Hahnemann hatte Ende November überraschend beim Männer-Zweitligisten Gladiators Trier als Co-Trainer aufgehört und war direkt im Anschluss von den Royals offiziell als „ehrenamtlich tätiger Berater bei Spielerverpflichtungen und zur Unterstützung im Trainingsbetrieb“ angeheuert worden. Diese Konstruktion war gewählt worden, weil Hahnemann in seinem Auflösungsvertrag bei den Gladiators offensichtlich eine Klausel hatte, die ihm einen direkten Übergang in eine andere Tätigkeit untersagte. Dennoch stand der 28-Jährige bei den Spielen der Saarlouis Royals direkt an der Seitenlinie und coachte, gab aber an, „kein Cheftrainer“ zu sein. Nun ist er offiziell, was er von Anfang an war.