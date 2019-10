Frauenbasketball-Bundesliga : Saarlouis Royals verlieren knapp gegen Hannover

Saarlouis Der Abwärtstrend der Saarlouis Royals in der Frauenbasketball-Bundesliga hält an – zumindest ergebnistechnisch. Denn die Royals kassierten am Sonntagnachmittag in der Stadtgartenhalle gegen TK Hannover beim 81:82 ihre fünfte Saisonniederlage, zeigten aber ihre bisher beste Leistung und verloren mehr als unglücklich.

