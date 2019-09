Frauenbasketball : Saarlouis Royals beurlauben Trainer Sykora

Saarlouis Paukenschlag bei den Saarlouis Royals: Der Frauenbasketball-Bundesligist hat schon nach zwei Saisonspielen die Reißleine entzogen und seinen Trainer Ondrej Sykora freigestellt. Das teilten die Royals am Montagnachmittag mit.

Der Tscheche wurde „nach den zuletzt unbefriedigenden Spielen mit sofortiger Wirkung beurlaubt“, hieß es. Die Saarlouiserinnen hatten beim Season Opening der Bundesliga vor zehn Tagen in Hannover eine deftige 38:86-Niederlage gegen RS Keltern kassiert und waren am Freitagabend in der Saarlouiser Stadtgartenhalle gegen die Eisvögel Freiburg mit 66:99 sang- und klanglos aus dem deutschen Pokal ausgeschieden.

Das Training bei den Royals übernimmt ab sofort Sykoras Co-Trainerin Gabi Chnapkova und das übrige Trainerteam. Chnapkova wird die Mannschaft auch auf das erste Saisonheimspiel vorbereiten, das an diesem Donnerstag um 15 Uhr in der Stadtgartenhalle gegen Nördlingen stattfindet. Ein Nachfolger für Sykora ist laut Pressemitteilung „derzeit noch nicht in Sicht. Über das weitere Vorgehen beraten Vorstand, Management und Beirat in den kommenden Wochen.“