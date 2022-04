Fußball-Krimi an der Kaiserlinde : Elversberg dreht Spiel in vier Minuten und gewinnt gegen Stuttgart II (mit Bildergalerie)

Foto: Heiko Lehmann 23 Bilder SV Elversberg gewinnt/verliert gegen VfB Stuttgart II

Elversberg Im vorletzten Heimspiel der Saison dreht Fußball-Regionalligist SV Elversberg am Samstag einen 0:1-Rückstand gegen den VfB Stuttgart II und gewinnt am Ende 2:1. Die Elversberger bleiben damit an der Tabellenspitze.

Was für ein Krimi an der Kaiserlinde. Die SV Elversberg drehte am Samstagnachmittag einen 0:1-Rückstand gegen den VfB Stuttgart II und gewann nach einem wahren Fußball-Krimi noch mit 2:1. Da Verfolger SSV Ulm nur 0:0 spielte, steht die SVE kurz vor dem Aufstieg in die 3. Fußball-Liga.

Vor 1953 Zuschauer in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde begann die SV Elversberg gewohnt offensiv und die Stuttgarter hielten mit großem Kampf dagegen. Wobei man zu großem Kampf auch überhartes Einsteigen hätte sagen können. Die Schwaben hatten mit Spielaufbau und Kombinationsspiel nicht viel am Hut und konzentrierten sich in erster Linie darauf das Elversberger Spiel zu zerstören. Und das gelang den Schwaben nicht nur, sie gingen auch in Führung. In der 44. Minute stand Julian Kudala nach einem Konter am zweiten Pfosten komplett frei und drückte den Ball aus fünf Metern zum 0:1 über die Torlinie.

Die SVE hatte vor dem Pausenpfiff keine klare Torchance, war aber dennoch das bessere Team. Und das wurde in der zweiten Halbzeit noch deutlicher. Die Stuttgarter foulten zwar trotz zahlreichen Gelben Karten munter weiter, doch das schien die Elversberger nicht mehr zu interessieren. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen belagerte den Strafraum der Schwaben und verballerte Großchance um Großchance. Luca Schnellbacher schoss in der 57. Minute aus zehn Metern genau auf den starken Stuttgarter Torhüter Florian Schock. Eine Minute später scheiterte Kevin Koffi aus vier Metern an Schock. Fellhauer gelang in der 61. Minute sogar das Kunststück aus einem Meter über das Tor zu schießen. Das Geschehen spielte sich nur noch um den Stuttgarter Strafraum ab.