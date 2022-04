Fußball-Saarlandpokal : Hasborn nervt den Favoriten

Hasborn Regionalligist SV Elversberg müht sich ins Finale des Fußball-Saarlandpokals.

Da er seine Topspieler für das Liga-Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den VfB Stuttgart II schonen wollte, ließ er größtenteils Reservespieler auflaufen. Doch die präsentierten sich nicht so, als wären sie echte Alternativen. Was aber auch am starken Saarlandligisten lag. Die Mannschaft von Trainer Heiko Wilhelm spielte taktisch sehr diszipliniert und kämpfte. Das reichte, um mit einem 0:0 in die Pause zu gehen und zumindest mal an einer Sensation zu riechen. „Wir sind ja schon richtig stolz, dass wir überhaupt ins Halbfinale gekommen sind. Wir haben ein ganz starkes Spiel gemacht, doch gegen die Qualität des Gegners in der zweiten Halbzeit war kein Kraut gewachsen“, sagte Wilhelm.