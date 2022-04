3. Liga : Kampf um Rang vier: Der FCS braucht heute einen Auswärtssieg bei Viktoria Berlin

FCS-Trainer Uwe Koschinat hofft in Berlin auf mehr Einsatz seiner Mannschaft als zuletzt bei der 1:2-Heimniederlage gegen den SC Verl. Foto: imago images/Eibner/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Saarbrücken Um im Kampf um Rang vier noch ein Wörtchen mitreden zu können, braucht der 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga einen Auswärtssieg bei Viktoria Berlin. Doch die Hauptstädter brauchen selbst jeden Punkt für den Klassenerhalt.

Das Training von Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken war zu Ende, da wurde es am Mittwoch noch einmal richtig laut im FC-Sportfeld. Julian Günther-Schmidt und Robin Scheu hatten sich noch ein paar Dinge zu sagen. Trainer Uwe Koschinat beobachtete den heftigen Wortwechsel nur. „Es ist noch Leben in der Truppe, die Stimmung ist in Ordnung“, ordnete Führungsspieler Tobias Jänicke die Situation ein, „es ist ganz normal, dass man sich auch mal was an den Kopf schmeißt. Das ist hinterher schnell vergessen.“ Man mag es als Indiz sehen, dass die Mannschaft die Saison vor dem Auftritt bei Viktoria Berlin an diesem Freitag um 19 Uhr noch nicht abgehakt hat. „Natürlich ist Frustpotenzial da, und das ist gut für eine ehrgeizige Mannschaft“, sagt Koschinat, „keinem von uns sind die letzten Wochen egal. Ich finde die Reaktion gut, weil sie den Charakter widerspiegelt.“