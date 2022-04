Fußball-Oberliga : Zöllner hat sich beim FVE schnell etabliert

Alexander Zöllner kam im Winter vom Saarlandligisten Dillingen zum Oberligisten Eppelborn – und kommt in der höheren Spielklasse blendend zurecht. Foto: IMAGO/Jan Huebner/imago sport

Eppelborn Die Fußballer des FV Eppelborn erwarten an diesem Samstag in der Oberliga-Abstiegsrunde Hassia Bingen. Der FV braucht dringend einen Sieg. Die Heimstärke sieht Winter-Neuzugang Alexander Zöllner als großes Plus im Kampf um den Klassenverbleib.