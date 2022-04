Regionalliga Südwest : FC Homburg verliert gegen den FSV Frankfurt

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg verliert sein Heimspiel am Samstag gegen den abstiegsbedrohten FSV Frankfurt mit 1:2.

Fußball-Regionalligist FC Homburg hat sein letztes Heimspiel der Saison verloren. Die Grün-Weißen mussten sich am Samstagnachmittag dem abstiegsbedrohten FSV Frankfurt nach eigener Führung am Ende verdient mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Vor 948 Zuschauern im Waldstadion brachte Mounir Bouziane die Gastgeber mit der ersten gelungenen Aktion gleich in Führung (5. Minute). Im Anschluss verpasste Homburg das mögliche 2:0, ehe die Gäste immer stärker wurden und sich in der zweiten Halbzeit für ihre couragierte Vorstellung belohnten. Nach einer Ecke traf Lukas Gottwalt zum 1:1 (68.). Zehn Minuten später sorgte Jake Hirst nach einem Konter für die komplette Wende und großen Jubel bei den Hessen (78.), die durch ihren Erfolg einen wichtigen Schritt zum Klassenverbleib machten. Der FC Homburg wird die Saison trotz der Niederlage auf dem sechsten Platz beenden.

Vor dem Anpfiff zum letzten Heimspiel wurden auf Seiten der Gastgeber all jene Spieler verabschiedet, die kein neues Vertragsangebot für die kommende Saison erhalten haben oder den Verein auf eigenen Wunsch hin verlassen. Das waren eine ganze Menge. Neben zwölf Spielern, darunter auch Winterneuzugang Shako Onangolo, galt das für den ebenfalls scheidenden Co-Trainer Joti Stamatopoulos. Entsprechend verzögerte sich der Anpfiff um einige Minuten. FCH-Trainer Timo Wenzel nahm gegenüber der 0:2-Niederlage beim VfB Stuttgart II zwei Änderungen vor. Im Tor schenkte er beim Heimabschluss Niklas Knichel das Vertrauen. „Er hat eine schwere Zeit hinter sich und es einfach verdient, nochmal zu spielen“, hatte sich Wenzel bereits am Donnerstag auf den jungen Torsteher festgelegt. Zudem rückte für den verletzten Tim Stegerer (Fingerbruch) der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Mounir Bouziane überraschend in die Startelf – ein Schachzug, der sich früh im Spiel auszahlen sollte.

Nach einer ersten guten Frankfurter Aktion durch Dusan Crnomut, der nach schöner Einzelleistung mit seinem Abschluss an Knichel scheiterte (3. Minute), führte die erste gelungene Homburger Offensivaktion gleich zur frühen Führung: Markus Mendler wollte nach einer abgewehrten Hereingabe von Onangolo direkt aufs Tor feuern, traf seinen Schuss links im Strafraum zwar nicht richtig, doch daraus resultierte eine perfekte Vorlage für den in der Mitte einlaufenden Bouziane. Der Winterneuzugang überwand Frankfurts Torwart Daniel Endres mit dem Knie aus kurzer Distanz zum 1:0 (5.). Kurz darauf folgte die nächste gute Aktion der Gastgeber. Dulleck setzte rechts im Strafraum Hingerl in Szene, dessen Mixtur aus Schuss und Hereingabe aber schließlich keinen Erfolg brachte (11.).

In den folgenden Minuten intensivierten die abstiegsbedrohten Gäste ihre Offensivbemühungen. Homburg lauerte mit dem Vorsprung im Rücken in dieser Phase verstärkt auf schnelle Gegenstöße. Nach einer starken Balleroberung von Patrick Lienhard an der Mittellinie gegen Ivan Franjic bekam die Heimelf eine gute Kontergelegenheit nicht richtig zu Ende gespielt (24.). Kurz darauf steckte Mendler durch zu Bouziane, der rechts im Strafraum freistehend sein zweites Tor verpasste. Er scheiterte mit seinem unplatzierten Schuss an Endres (27.) – da war mehr drin. Nach einer starken Rettungstat von Luca Plattenhardt, der eine scharfe Hereingabe von Marcel Heller in höchster Not bereinigte (29.), hatten die Homburger Fans dann zum zweiten Mal den Torschrei auf den Lippen – doch Mendler, der sich fünf Meter vor dem Tor die Ecke eigentlich aussuchen konnte, vergab die tausendprozentige Chance zu seinem 19. Saisontor und zum 2:0, scheiterte am Riesenreflex von Endres (30.).

Das gleiche Spiel gab es wenig später auf der Gegenseite. Diesmal tauchte der Frankfurter Crnomut in kurzer Distanz frei vor dem Tor auf, nachdem er zwei Homburger stark ins Leere hatte laufen lassen, scheiterte bei seiner Riesengelegenheit aber am großartigen Reflex von Knichel, der seinen Einsatz damit nur umso mehr rechtfertigte (35.). Direkt im Anschluss verpasste Lukas Gottwalt eine neuerliche Hereingabe von der starken rechten Frankfurter Seite nur haarscharf (37.). Auch in den nächsten Minuten machten die Hessen ordentlich Druck und brachten die grün-weiße Defensive einige Male in die Bredouille. So auch mit der letzten Aktion in Hälfte eins, als Andu Kelati mit seiner Volleyabnahme von der Strafraumgrenze nur die Latte anvisierte (45.) – direkt danach beendete Schiedsrichter Lukas Heim die ereignisreichen ersten 45 Minuten. Die Führung für die Hausherren war zunächst verdient, ist zur Pause dann aber doch eher glücklich, da die Frankfurter eine Vielzahl an hervorragenden Chancen nicht für sich nutzen konnten.

Zur zweiten Halbzeit kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Die Gäste legten nach dem starken Endspurt vor der Pause sofort wieder couragiert los – und trafen ganz schnell das Tor. Allerdings stand Jake Hirst nach einem etwas missglückten Ausflug von Knichel mit einer Kopfballabwehr in die Füße des Gegners bei seinem Abschluss im Abseits (47.). Auf der Gegenseite gelangte Bouziane Zentimeter vor der Frankfurter Torlinie an den Ball, bekam selbigen aber nicht richtig kontrolliert und verpasste das mögliche 2:0 (51.). Kurz darauf forderten die Gäste nach einem Einsteigen von Philipp Schuck im Strafraum gegen Heller vergeblich Elfmeter (53.). Gegenüber kam Mendler mit dem Kopf nicht richtig an eine Bouziane-Hereingabe heran, sodass die Chance verpuffte (54.). Die umgekehrte Kombination führte kurz danach zur nächsten dicken Homburger Chance. Mendler steckte rechts in den Strafraum durch zu Bouziane, der freistehend an der Parade von Endres scheiterte (60.).

Nach diesem grün-weißen Zwischenhoch gehörten die folgenden Minuten wieder den Gästen. Hirst setzte seinen Versuch links im Strafraum zu hoch an (62.). Kurz darauf war Knichel gegen einen Freistoß aus guter Position von Franjic rettend zur Stelle, lenkte die Kugel über die Latte (67.). Die folgende Ecke brachte dann aber doch den verdienten Ausgleich für den FSV: Der Ball rutschte durch an den zweiten Pfosten, wo Gottwalt alleine gelassen wurde und den Ball ohne Mühe zum 1:1 ins Tor drückte (68.). Nach dem Ausgleich wollten die Frankfurter sofort mehr: Manuel Reutter prüfte Knichel mit einem Distanzschuss (73.) – und wenig später war die Partie tatsächlich komplett gedreht. Die Gäste schalteten nach einer Balleroberung schnell um. Hirst ließ Hingerl und Jonas Scholz im Homburger Strafraum alt aussehen und vollendete abgeklärt in die linke Ecke – 1:2 (78.).

Nach dem zweiten Gegentor verhalf FCH-Trainer Wenzel Ivan Sachanenko zu einem Comeback (80.), nachdem der Defensivspieler letztmals im Juni 2021 für die Grün-Weißen gespielt hatte. Zuvor waren bei einem Doppelwechsel bereits Seonghoon Cheon für Bouziane und Mika Gilcher für Onangolo neu in die Partie gekommen (64.). In den letzten Minuten gelang es Homburg nicht mehr, nochmal eine Antwort zu geben. Nach einem Freistoß von Mendler vergab Lienhard die größte Möglichkeit, setzte die Kugel aus kurzer Distanz knapp am rechten Pfosten vorbei (92.). Kurz darauf verpasste auch der aufgerückte Knichel nach einem weiteren Standard knapp (94.). Wenig später beendete Schiedsrichter Heim unter dem euphorischen Jubel der Frankfurter die Partie.