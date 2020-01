Handball-Oberliga : Grippewelle und Verletzungspech bei den HF Köllertal

Püttlingen Der Handball-Oberligist unterliegt dem TV Bassenheim mit 28:33. Anna Bossmann zieht sich dabei eine Gesichtsverletzung zu.

Die Fahrt zum Spiel in der Nähe von Koblenz stand für die Mannschaft aus dem Köllertal von Beginn an unter keinem guten Stern. „Uns hat eine Grippewelle richtig erwischt“, berichtete Lukas Huwig, der die HF Köllertalmit Markus Berndt trainiert. Unter anderem konnten Fabienne Hoffmann und Nathalie Schröder deshalb in Bassenheim nicht spielen.

Und so mussten sich die Köllertalerinnen am Ende klar geschlagen geben, obwohl es über weite Strecken der Begegnung so aussah, als könnten die HF etwas Zählbares mit nach Hause bringen. Denn in der ersten Halbzeit spielte die Mannschaft stark und lag stellenweise mit drei Toren Differenz in Führung (6:3 und 13:10). Nach dem 13:13-Pausenstand ging der Tabellendrittletzte dann noch zwei Mal in Führung (14:13 und 15:14). Doch dann kippte die Partie. Der TV Bassenheim glich aus, traf durch Astrid Israel zum 16:15 und baute den Vorsprung danach Tor um Tor aus. Am Ende hieß es 33:28 für die Gastgeberinnen.