Saisonvorbereitung : Nach der Pause schwinden die Kräfte

Der Zweibrücker Felix Stopp (Mitte) versucht gegen zwei Pirmasenser das Leder zu erobern. Trotz der 0:6-Niederlage gegen den Oberligisten war der neue TSC-Trainer Florian Opitz (rechts) nicht unzufrieden. Foto: Sebastian Bach

Zweibrücken Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken hält im Test gegen Oberligist Pirmasens eine Halbzeit gut mit – verliert aber noch mit 0:6.

Mit seinem neuen Trainer Florian Opitz hat Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken am Samstag den ersten echten Härtetest seiner Saisonvorbereitung absolviert. Der TSC hielt gegen den Oberligisten FK Pirmasens am Wattweiler Berg in der ersten Halbzeit gut mit, unterlag gegen die zwei Klassen höher spielenden Schuhstädter am Ende aber deutlich mit 0:6.

„Vielversprechende Ansätze“, habe Opitz gesehen, gab der neue Übungsleiter nach der Partie zu Protokoll. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Zweibrücker durch zahlreiche Verletzungen gebeutelt sind. Aktuell fallen sieben Stammspieler aus. Darunter befinden sich Akteure wie Jonathan Kauf, der aufgrund eines Kreuzbandrisses noch länger fehlen wird. Ein konkretes Saisonziel wollte sich Optiz deshalb auch noch nicht entlocken lassen. „Es ist wichtig, dass wir in jedem Spiel unsere Leistung abrufen, dann werden wir sehen, auf welchem Tabellenplatz wir landen.“

Opitz übernahm zur neuen Saison das Traineramt von Peter Rubeck, der ab dieser Spielzeit beim Traditionsverein Borussia Neunkirchen in der Saarlandliga an der Seitenlinie stehen wird. Opitz habe das Zweibrücker Team „in einem sehr guten Zustand“ übernommen, was auch die Ergebnisse des Laktat-Tests bestätigt hätten.

Der vielen Ausfälle zum Trotz blickt Opitz mit viel Zuversicht auf die kommende Runde in der Landesliga. „Die Spieler sind mit Engagement im Training dabei. Das macht Spaß.“ Der Übungsleiter sah zuvor im Testspiel, wie seine Mannschaft vor der Pause stark verteidigte und den gerade aus der Regional-, in die Oberliga abgestiegenen FKP sogar in die eine oder andere Verlegenheit stürzte. Pirmasens Torwart Jan Schulz musste nach Kontern der Zweibrücker mehrfach eingreifen. Ins Tor trafen in Halbzeit eins aber nur die Gäste: Maurice Schnell hatte den FKP in der 20. Minute in Führung gebracht.

War aber in Halbzeit eins von einem Zwei-Klassen-Unterschied nur wenig zu sehen, wurde der Oberligist nach der Pause immer stärker. In der 55. Minute erhöhte Pirmasens‘ Luca Eichhorn auf 2:0. Nur drei Minuten später legte Moritz Theobald das 3:0 nach. Spätestens als Nico Schauß den vierten Treffer für die Gäste markierte, war die Messe gelesen. Per Doppelpack sorgte Luka Dimitrijevic für den Endstand.

Das Ergebnis war für Opitz freilich „absolut zweitrangig.“ Wichtig war ihm, „dass die Mannschaft meine Vorgaben gut umgesetzt hat. Auch wenn die Kräfte aufgrund des intensiven Trainings in der zweiten Halbzeit nachgelassen haben.“ Bis die Runde im August losgeht, will der 34-Jährige in der Vorbereitung insbesondere ein Augenmerk auf Standardsituationen legen. „Auch was die Spritzigkeit angeht, wollen wir uns verbessern und taktisch ebenfalls noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen.“

Florian Opitz Trainer TSC Zweibrücken Foto: Sebastian Bach