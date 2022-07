Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz : Nicht nur in den schweißtreibenden Wochen „durchbeißen“

Nicht nur in den schweißtreibenden Wochen „durchbeißen“

Zweibrücken Die Oberliga-Handballer der VT Zweibrücken-Saarpfalz sind in die Vorbereitung gestartet. Die beiden Trainer Kai Schumann und Philip Wiese, die derzeit mit einem kleinen Kader arbeiten, erwarten eine schwierige, aber auch spannende Saison.

Für die unter Sportlern wohl unbeliebteste Zeit ist bei den Oberliga-Handballern der VT Zweibrücken-Saarpfalz gestartet. Seit Montag schwitzen sie nach kurzer, fünfwöchiger Pause im Vorbereitungstraining. In den insgesamt neun Wochen bis zum Auftakt wollen sie den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen.

In der ersten Phase geht es dem Trainerduo Kai Schumann/Philip Wiese vor allem um die körperlichen Voraussetzungen. „Wir haben die Vorbereitung in zwei Teile geteilt. Zunächst geht es hauptsächlich um die Bereiche Kraft und Ausdauer, wobei wir auch hier schon nicht ganz auf den Ball verzichten werden“, erklärt Schumann. Danach wird der Fokus auf die Taktik gelegt. „Da die Spieler schon größtenteils wissen, was wir von ihnen erwarten, sind die Voraussetzungen dieses Jahr dementsprechend andere als noch letzte Saison.“