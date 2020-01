Kostenpflichtiger Inhalt: Tischtennis : FCS ist nach Pokal-Enttäuschung gewarnt

Für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League kehrt der zuletzt geschonte Topspieler Patrick Franziska wieder ins FCS-Team zurück. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Bundesliga-Spitzenreiter ist im Viertelfinale der Champions League gegen Mühlhausen klar favorisiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ralph Tiné

Die Tischtennisspieler des 1. FC Saarbrücken haben einen Traum. „Unser großes Ziel ist es, zu den besten vier Mannschaften in Europa zu gehören. Wir wollen im Halbfinale ein großes Spiel in Saarbrücken haben. Dafür werden wir alles tun“, sagt der sportliche Leiter des FCS, Erwin Berg, vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim Bundesliga-Konkurrenten Post SV Mühlhausen an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr.

Die Chancen, dieses Ziel zu erreichen, stehen für den Tabellenführer der Bundesliga ziemlich gut, wie auch Berg weiß. „Wir haben uns in Mühlhausen immer schwergetan, am Ende aber meistens gewonnen“, sagt der Saarbrücker Sportchef, der seine Mannschaft mit „60 zu 40“ leicht favorisiert einschätzt. Ein Blick auf die Duelle der beiden in der Bundesliga ergibt sogar ein ganz klares Kräfteverhältnis zugunsten der Saarländer. Seit 2013 haben die Saarbrücker in 14 Partien kein einziges Mal gegen Mühlhausen verloren. Auch in dieser Saison gewann der FCS das Hinspiel in Thüringen mit 3:2 und ließ in der Rückrunde zu Hause einen 3:1-Sieg folgen.

Aber: Der FCS ist nach dem völlig unerwarteten Halbfinal-Aus beim Final-Four-Turnier um den Pokal gegen den ASV Grünwettersbach (2:3) gewarnt. „Wir nehmen das Spiel unglaublich ernst“, sagt Berg trotz der statistischen Überlegenheit seiner Mannschaft. Dafür bietet der FCS – anders als bei den beiden jüngsten Ligasiegen gegen den TTC Grenzau (3:2) und den TTC Jülich (3:0), wo die Nummer eins Patrick Franziska geschont wurde – sein volles personelles Reservoir auf.