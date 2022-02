3. Handball-Liga Süd : HGS dreht nach der Pause auf

HOCHDORF Handball-Drittligist Saarlouis fehlt nur noch ein Sieg zum sicheren Klassenverbleib.

Eine taktische Änderung hin zu einer 5:1-Deckung brachte vor rund 250 Zuschauern die Wende: „Ich war in der Halbzeit richtig sauer, musste etwas ändern – zum Glück hat die Umstellung funktioniert“, sah Kessler danach eine klare Steigerung. Mit seinem Tor zum 18:17 (39. Minute) beschloss A-Jugendakteur Tim Altmeyer, den Kessler in Abwesenheit von Kapitän Philipp Leist und Niklas Louis (beide Corona) auf Rechtsaußen beorderte, einen 6:1-Lauf der HG und brachte die Gäste erstmals in Führung. Danach war es Torwart Patrick Schulz, der Saarlouis mit seinen Paraden auf die Siegerstraße führte. Gleich drei Siebenmeter wurden nach der Pause zur Beute des Schlussmanns, der nach 20 Minuten für Darius Jonczyk ins Tor gewechselt war und zudem mit zwölf weiteren Paraden glänzte.

Ein weiterer 4:0-Lauf der HG, den der junge Elyas Noh zum 26:22 beschloss (53.), zog Hochdorf endgültig den Zahn. „Jeder hat alles aus sich herausgeholt. Man darf nicht vergessen, dass wir mit der dezimierten Truppe jetzt drei Spiele in sieben Tagen hatten – das war eine beachtliche Energieleistung“, ergänzte der HG-Trainer. Nachdem sein Team am Mittwoch bei Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen II mit 31:36 verloren hatte, war der Sieg in Hochdorf umso wichtiger. Saarlouis verbesserte sich mit 20:18 Punkten auf den fünften Platz. Trotz der Siege von Haßloch und Zweibrücken kann die HG im Heimspiel am Samstag um 19.30 Uhr gegen den TV Großsachsen alles klarmachen und die Abstiegsrunde vermeiden.