Handball : HG Saarlouis bis Saisonende ohne Spielmacher Hüller

Bitter: Spielmacher Lukas Hüller von der HG Saarlouis fällt mit einer schweren Verletzung bis zum Ende dieser Drittliga-Saison aus. Foto: Ruppenthal

SAARLOUIS „Wir wollen unbedingt nachlegen“, sagt Trainer Philipp Kessler vor dem Drittliga-Auftritt seiner HG Saarlouis an diesem Samstag um 19.30 Uhr in der Stadtgartenhalle gegen die TGS Pforzheim. Nach dem 34:29 bei der HG Oftersheim-Schwetzingen soll gegen ein weiteres Team aus dem unteren Drittel der nächste Sieg her, um dem Ziel Vermeidung der Abstiegsrunde näher zu kommen.

Aktuell liegt die HG vor den restlichen sechs Partien als Sechster mit 16:16 Punkten auf Kurs, für Pforzheim ist es bei einer Bilanz von 10:22 Zählern die letzte Chance, den wichtigen sechsten Platz nochmal ins Visier nehmen zu können.