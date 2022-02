3. Handball-Liga Süd : HG Saarlouis trotzt den Personalproblemen

Die Handballer der HG Saarlouis haben gegen Pforzheim einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Foto: dpa/Robert Michael

SAARLOUIS Souveräner Heimsieg des Handball-Drittligisten gegen die TGS Pforzheim. Mittwoch auswärts beim Tabellenführer zu Gast.

Von David Benedyczuk

Es dauerte ein wenig, bis der Funke am Samstagabend vom Handballfeld auf die Zuschauerränge übersprang. Doch der starke Auftritt der HG Saarlouis im Heimspiel der 3. Handball-Liga Süd versetzte mit fortlaufender Spieldauer auch die 480 Anhänger in der Saarlouiser Stadtgartenhalle zusehends in Wallung. Nach dem klaren 35:27 (15:10)-Sieg über die TGS Pforzheim war die Laune daraufhin bestens – natürlich auch bei Trainer Philipp Kessler.

„Es war eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung – das ist heute das Wichtigste“, analysierte Kessler den souveränen Erfolg, „trotz unserer Ausfälle hatten wir keinen Leistungsabfall. Gerade für den Teamgeist war das Spiel sehr wertvoll“, sagte er zur souveränen Vorstellung, mit der Saarlouis ein weiterer wichtiger Schritt zur Vermeidung der Abstiegsrunde gelang. Als Sechster liegt die HG mit 18:16 Punkten vor den letzten fünf Partien drei Punkte vor dem Siebten TSG Haßloch, der aber schon zwei Spiele mehr gespielt hat. Dahinter folgt mit 14:20 Punkten der Lokalrivale SV Zweibrücken.

Gegen den Tabellenzehnten Pforzheim (10:24 Punkte) musste Trainer Kessler neben Lukas Hüller, für den die Runde nach seinem Wadenbeinbruch vom vorvergangenen Wochenende in Schwetzingen vorzeitig beendet ist, auch auf den beruflich verhinderten Torwart Patrick Schulz und den am Fuß verletzten Kapitän Philipp Leist verzichten. Bis zum Zwischenstand von 9:8 (21. Minute) lief die Partie noch ausgeglichen, weil sich die Gastgeber zunächst zu viele Fahrkarten im Torabschluss leisteten. Ein 4:0-Zwischenspurt, den der an diesem Samstag mit sieben Toren überragende Lars Walz zum 13:8 (25.) beschloss, verschaffte der HG dann ein komfortables Polster.