Heimspiel gegen FC Astoria Walldorf : 0:0 in Unterzahl – SV Elversberg verkürzt den Abstand nach oben

Foto: Heiko Lehmann 13 Bilder SV Elversberg erkämpft Unentschieden in Unterzahl

Elversberg Der SV Elversberg hat im Kampf um die Tabellenspitze in der Regionalliga Südwest einen Punkt auf den Spitzenreiter aufgeholt. Gegen den Lieblingsgegner aus Walldorf reichte es allerdings leider nur zu einem torlosen Unentschieden.

Die SV Elversberg kam am Samstagnachmittag im Heimspiel gegen den FC Astoria Walldorf zwar nur zu einem torlosen 0:0, aber das reichte um den Abstand zu Tabellenführer FSV Mainz 05 II zu verkürzen. Erschwerend kam für die SVE ein Platzverweis kurz nach der Halbzeitpause hinzu.

SVE-Trainer Horst Steffen änderte seine Startaufstellung im Vergleich zum 2:0-Sieg vor einer Woche in Kassel auf zwei Positionen. Luca Schnellbacher kam für Sinan Tekerci auf die linke offensive Seite und ganz vorne stürmte Valdrin Mustafa für Kevin Koffi. Schnellbacher und Mustafa wurden in der vergangenen Woche zur Halbzeit für Tekerci und Koffi eingewechselt und hatten maßgeblichen Anteil am SVE-Sieg.

Horst Steffen belohnte damit den starken Auftritt der beiden. Nach wie vor nicht im Kader ist Kapitän Kevin Conrad, der mit einem Anriss des Kreuzbandes im Knie noch wochenlang ausfallen wird. Anstelle Conrads trug Robin Fellhauer zum zweiten Mal in Folge die Kapitänsbinde. Vor 1222 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde begann der Fußball-Nachmittag mit einer Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Krieges in der Ukraine. Die Partie danach startete auf unterirdischem Niveau. In den ersten 20 Minuten gab es gleich fünf Foulspiels, nach denen die jeweilige Mannschaft mit Ballbesitz die Kugel zur Behandlung der verletzten Spieler ins Aus schoss.

Durch die vielen Unterbrechungen kam kein Spielfluss zustande. Nach 31 Minuten hatte Maurice Neubauer den ersten Torabschluss der Begegnung. Der Linksverteidiger der SVE zog aus 25 Metern ab, aber Luis Idjakovic im Tor der Walldorfer hatte keine Probleme den Ball zu fangen. Mehr gelang der SVE vor der Pause nicht – und das ausgerechnet gegen den Lieblingsgegner.

In den letzten zwölf Spielen gegen den FC gewann die SVE elf Mal bei einem Unentschieden. Das Positive aus saarländischer Sicht: Die Gäste hatten keinen Torabschluss und waren in der Offensive völlig harmlos. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Steffen Koffi für Mustafa, um vorne die Bälle besser halten zu können. Doch der zweite Abschnitt begann mit einem Rückschlag für die Elversberger. Nach einer Rangelei zeigte Schiedsrichter Dennis Meinhardt SVE-Spieler Elie Laprevotte die Rote Karte (52.).

In Unterzahl blieb die SVE zwar das bessere Team, aber die Saarländer kamen zu keinen klaren Torchancen mehr. Da half auch der Zwischenstand aus Homburg nicht weiter. Der FC führte daheim gegen Tabellenführer FSV Mainz 05 II 3:0. Die beste Torchance vergab Carlo Sickinger mit einem Schuss in der 85. Minute. Der Ball wurde abgefälscht und trudelte nur um Zentimeter am Torpfosten vorbei.