Tabellenspitze außer Reichweite : FCH stellt keine Ansprüche mehr

Nach dem schwachen Auftritt seiner Mannschaft in Walldorf hofft Trainer Timo Wenzel vom FC Homburg auf Besserung. Foto: imago images/Eibner/Hahne /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

HOMBURG Tabellenspitze nach Fehlstart außer Reichweite. Spitzenreiter Mainz 05 II zu Gast.

Die nächste Aufgabe wird nicht leichter: An diesem Samstag um 14 Uhr empfängt der FCH den aktuellen Spitzenreiter im Waldstadion. Die U23 von Bundesligist FSV Mainz 05 ist mit zwei klaren Siegen in die Restrunde gestartet und liegt im Tableau fünf Punkte vor der SV Elversberg, die ein Spiel weniger hat.

Während der Saarrivale auf Homburger Schützenhilfe hofft, geht es für die sechstplatzierten Grün-Weißen darum, den schlechten Start zügig zu reparieren. „Wir haben keinen Anspruch mehr nach oben“, stellt Wenzel bei 16 Punkten Rückstand auf Mainz II klar. Ziel sei nach wie vor ein Platz in den Top fünf. Wobei selbst das bei bereits acht Zählern Abstand zum TSV Steinbach schwierig werden dürfte. Dennoch hält Wenzel daran fest: „Wenn ich jetzt sage, ich will Sechster oder Siebter werden, dann sagt jeder hier: Was ist denn mit dem los? Der will auf einmal nicht mehr unter die ersten Fünf, der ist wischi waschi – das bin ich aber nicht.“ Vielmehr sei er ein Kämpfer und erwarte das auch von seinem Team. „Wir müssen einfach hundert Prozent geben. Wenn der Gegner dann besser ist, sagt hier in Homburg niemand was. Wir müssen jetzt nach vorne schauen.“