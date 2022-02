3:2 gegen Spitzenreiter Mainz : Überragender Mendler führt FC Homburg zum ersten Sieg im neuen Jahr

Homburg Nach der FC Homburg den Start ins neue Jahr verpatzt hatte, standen die Zeichen heute gegen den Tabellenführer aus Mainz eher schlecht. Aber die Grün-Weißen zeigten eine starke Leistung – auch wenn sie am Ende noch zittern mussten.

Von David Benedyczuk

Fußball-Regionalligist FC Homburg hat sich am 26. Spieltag mit einer über weite Strecken starken Vorstellung und dem ersten Sieg im neuen Jahr zurückgemeldet: Die Grün-Weißen gewannen am Samstagnachmittag ihr Heimspiel gegen Spitzenreiter FSV Mainz 05 II nach einer Zitterpartie in der Endphase knapp mit 3:2 (2:0). Vor 921 Zuschauern im Waldstadion war Markus Mendler mit seinem Doppelpack (8./35.) und der Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:0 durch Joker Patrick Dulleck (52.) der überragende Akteur auf Seiten der Gastgeber.

Mainz, das nach der 1:2-Heimniederlage im Hinspiel erneut gegen den FCH den Kürzeren zog, kam durch zwei Jokertore von Dominik Wanner (69.) und Marvin Jung (76.) binnen kurzer Zeit noch einmal gefährlich nah ran. Am Ende brachte Homburg den elften Saisonsieg aber über die Zeit und festigte mit nun 39 Punkten wieder seinen sechsten Tabellenplatz, nachdem die Grün-Weißen zuvor den Start ins neue Jahr mit nur einem Punkt aus zwei Partien verpatzt hatten.

Homburgs Trainer Timo Wenzel nahm gegenüber der 1:3-Niederlage bei Astoria Walldorf zwei Änderungen vor: In der Innenverteidigung rückte der wieder genesene Jonas Scholz (Corona) an die Seite von Stefano Maier. Für den mit Wadenproblemen vermissten Luca Plattenhardt übernahm Serkan Göcer den Part des Rechtsverteidigers. Dafür rotierte Marco Hingerl im zentralen Mittelfeld in die Startelf, um dort neben Kapitän Patrick Lienhard und Mart Ristl für mehr Kompaktheit gegen die spielstarken Mainzer zu sorgen. Für Angreifer Patrick Dulleck blieb diesmal nur ein Platz auf der Bank.

Nach einem dominanten Beginn der Mainzer, die den Ball in der Anfangsphase schön laufen ließen, waren es die Gastgeber, die für das erste Ausrufezeichen vor dem Tor sorgten. FCH-Kapitän Patrick Lienhard setzte rechts im Strafraum wunderbar Mounir Bouziane in Szene. Der Winterneuzugang zog freistehend stramm ab, scheiterte mit seinem Versuch aber am klasse Reflex von 05-Keeper Tristan Mohn, der die Kugel über die Latte lenkte (5. Minute). Kurz darauf war wiederum Lienhard der Ausgangspunkt der nächsten Homburger Topchance – die diesmal von Erfolg gekrönt sein sollte: Der FCH-Spielführer schickte per Traumpass in die Tiefe Shako Onangolo auf die Reise. Der zweite Homburger Winterneuzugang behielt frei vor dem Tor die Übersicht, legte uneigennützig quer auf den mitgelaufenen Markus Mendler, der ohne Mühe zur umjubelten Führung vollendete – 1:0 (8.) und bereits das 14. Saisontor für Homburgs Topschützen der laufenden Runde.

Spätestens nach dem Treffer waren die Grün-Weißen voll drin im Spiel, mussten aber auch den ersten richtig bangen Moment überstehen, als 05-Verteidiger Giuliano Modica nach einer Ecke von Felix Könighaus völlig frei zum Kopfball hochstieg, diesen aber nicht richtig gedrückt bekam und deutlich über den Kasten von Homburgs Torwart Krystian Wozniak platzierte (12.). In den folgenden Minuten spielte sich das Geschehen vor allem zwischen den beiden Strafräumen ab. Die Defensive der Grün-Weißen stand in dieser Phase sehr sicher, der Spitzenreiter tat sich extrem schwer, Chancen zu kreieren – und dann war da wieder dieser unnachahmliche Mendler: Zehn Minuten vor der Pause tropfte Hingerls hoher Ball in die Mitte gut 25 Meter vor dem Tor einmal auf, Mendler erfasste die Situation blitzschnell, nahm das Spielgerät aus der Drehung direkt – und versenkte die Kugel über den verdutzten Mohn hinweg mithilfe der Lattenunterkante unhaltbar im Tor (35.).

Unmittelbar nach dem Traumtor zum 2:0 folgte die beste Chance der Gäste, als Romario Rösch nach einem Tohuwabohu im Homburger Strafraum aus kurzer Distanz an den Ball kam, aber im letzten Moment noch entscheidend geblockt wurde (37.). Kurz vor der Pause schloss Modica von der Strafraumgrenze aus ab, platzierte seinen Schuss aber genau auf Wozniak (45.) – danach ging es mit der verdienten, wenn auch vielleicht um ein Tor zu hohen Homburger Führung in die Kabinen.

Zur zweiten Halbzeit tauschten beide Teams je ein Mal aus: Beim FCH brachte Wenzel mit Dulleck für den wohl angeschlagenen Bouziane eine neue Sturmspitze. Die erste gefährliche Aktion nach der Pause verbuchten daraufhin die Gastgeber: Der starke Onangolo setzte sich gekonnt über rechts durch und passte wunderbar in den Rücken der Abwehr, wo Hingerl aus glänzender Position aber am Tor vorbeizielte (50.). Nur Sekunden später war es dann aber doch soweit mit dem dritten Homburger Treffer: Bei einem Umschaltmoment bediente Onangolo den links durchstartenden Mendler. Homburgs Doppelpacker leitete das Leder direkt weiter in die Mitte, wo der eingewechselte Dulleck zur Stelle war und den Bilderbuch-Konter der Grün-Weißen zum 3:0 vollendete (52.).

In der Folge hielten die Gastgeber den Offensivbemühungen des Spitzenreiters zunächst gut Stand. Dann aber brachte der eingewechselte Dominik Wanner die Mainzer mit seinem 1:3 zurück in die Partie (69.) – und kurz darauf war die Spannung auf einmal komplett zurück: Wanner setzte sich über die linke Seite durch, legte die Kugel quer vors Tor, wo der ebenfalls eingewechselte Marvin Jung einen Schritt schneller war als Maier und den Ball zum 2:3 ins Tor drückte (76.). Nach dem Anschluss drückte Mainz vehement auf den Ausgleich. Mit Glück und Geschick brachten die Homburger den ob der lange Zeit starken Leistung nicht unverdienten Erfolg aber über die Zeit. Eine richtig klare Torchance ließ die Heimelf nach dem 2:3 lange nicht mehr zu. Tief in der Nachspielzeit rauschte ein Versuch von Jung (94.) knapp vorbei – nach sechs Extraminuten durften die Grün-Weißen dann den erlösenden ersten Sieg des Jahres bejubeln.