Fußall-Verbandsliga : Brotdorf muss zur Mannschaft der Stunde

Losheim/Brotdorf Der SV Losheim hat sich in der Fußball-Verbandsliga zuletzt zum Favoritenschreck gemausert und gegen zwei Spitzen-teams gewonnen. Am Samstag kommt nun der FC Brotdorf zum Derby.

In der Fußball-Verbandsliga Südwest hat sich die Lage beim SV Losheim nach den beiden Auswärtserfolgen bei den Top-Teams des SV Gersweiler und des SSC Schaffhausen (jeweils mit 2:1) merklich entspannt. In der Tabelle ging es hoch auf Platz zehn. Auf den sechsten Rang, wo derzeit die SG Perl-Besch steht, fehlen nur drei Zähler.

Nun folgen zwei Heimspiele: An diesem Samstag trifft die Mannschaft zu Hause auf den Lokalrivalen FC Brotdorf, ehe dann am letzten Spieltag vor der Winterpause der SV Ritterstraße in Losheim seine Aufwartung macht. Ob das Spiel am Samstag um 15 Uhr auf dem Rasen- oder auf dem Aschenplatz stattfindet, entscheidet sich kurzfristig. „Wir versuchen, auf jeden Fall auf dem Rasen zu spielen“, meint Lalla.