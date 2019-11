Tennis : Hobgarski verteidigt in Saarbrücken ihren Titel

Saarbrücken Die Saarländerin Katharina Hobgarski hat in Saarbrücken beim Turnier im Rahmen der Serie „Dunlop Südwest Circuit“ ihren Titel verteidigt.

Die 22-Jährige aus Haupersweiler hatte kurzfristig für das Hallenturnier im Landesleistungszentrum des Saarländischen Tennis-Bundes (STB) an der Hermann-Neuberger-Sportschule gemeldet. Hobgarski spielt in der Bundesliga für den TC Essen und seit diesem Jahr auf der Profi-Tour. Die Nummer acht der deutschen Rangliste zog in Saarbrücken nach vier Siegen locker ins Finale ein. Fast wäre es zur Neuauflage des Endspiels von 2018 gekommen. Doch Vorjahresfinalistin Marisa Schmidt vom SSC Karlsruhe scheiterte im Halbfinale mit 5:7 und 4:6 an Luise Reisel von Eintracht Frankfurt. Hobgarski besiegte Reisel im Endspiel mit 6:2 und 6:4.