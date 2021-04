Spieler in häuslicher Quarantäne : Corona-Schock beim 1. FC Saarbrücken

Positiver Corona-Fall beim 1. FC Saarbrücken Foto: dpa/Matthias Balk

Update Saarbrücken Ein Offensivspieler des Fußball-Drittligisten ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Das Spiel des FCS an diesem Samstag sei nicht in Gefahr.

Corona-Schock beim 1. FC Saarbrücken: Julian Günther-Schmidt, Offensivspieler beim Fußball-Drittligisten, ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Günter-Schmidt kam erst in der Winterpause zum FCS und hat in 13 Einsätzen sechs Tore erzielt. „Ein Schnelltest vor dem Training war noch negativ, ein PCR-Test nach der Einheit positiv mit deutlicher Viruslast“, erklärte FCS-Geschäftsführer David Fischer: „Der Spieler befindet sich in häuslicher Quarantäne. Bei der Mannschaft sind für den heutigen Freitag weitere Testungen vorgesehen.“